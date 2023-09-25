İzmir'de skandallar serisi! Körfeze ''temiz'' diye kirli su vermişler

Tunç Soyer Başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arıtma tesislerinde denetim yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, 70 tesisten 40'ının çevre izin belgesi olmadığını belirledi. Bunun üzerine Bakanlık, İZSU Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu uyarınca 5 milyon 260 bin lira para cezası kesti. Ardından da eksikleri tamamlaması için 3 ay süre verdi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran çevre skandalı, hafızalardaki tazeliğini korurken Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü ikinci bir çevre skandalına daha imza attı.

70 TESİSTEN NUMUNE ALINDI

Sabah'ın haberine göre; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, geçtiğimiz Temmuz ayında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan 70 arıtma tesisinde yeniden denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında arıtma tesislerinin çıkış sularından numuneler alınıp test için akredite laboratuvarlara gönderildi.

İZSU DA ŞAHİT NUMUNESİ ALDI

Denetimler sırasında İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik elemanları da hazır bulundu. İleride herhangi bir tartışmaya meydan verilmemesi adına bakanlığın numune aldığı yerlerden İZSU ekipleri de 'şahit' sıfatı ile numune alıp test için kendi laboratuvarlarına gönderdi.

20 TESİSİN ÇIKIŞ SUYUNDA SORUN TESPİT EDİLDİ

Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde 70 arıtma tesisinden 20'sinin çıkış suyunun Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğinde belirlenen standart değerleri taşımadığı tespit edildi.

O TESİSLER ARASINDA ÇİĞLİ VE NARLIDERE DE VAR

Standartlara uygun olarak arıtma yapmayan tesislerin içinde Büyük Kanal Projesi kapsamında inşa edilen Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile çıkış suyunu körfeze veren Narlıdere'deki Güneybatı Arıtma Tesisinin de olması dikkat çekti.

HER İKİ NUMUNE DE KÖTÜ ÇIKTI

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunda bakanlığın yayınladığı yönetmeliklere göre litrede 12 miligram olması gereken azot miktarı, bakanlığın analizinde 30.8, İZSU yetkililerinin aldığı numunelerde ise litrede 28 miligram çıktı. Hem İZSU'nun hem de bakanlıkça alınan numune sonuçlarının standart değerlerin üzerinde çıkması üzerine Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne 879 bin 564 lira para cezası kesildi.

20 TESİSE TOPLAMDA 8 MİLYON 793 BİN 640 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yine büyük kanal projesi kapsamında Narlıdere'de inşa edilen arıtma tesisinin çıkış suyunda ise biyolojik oksijen ihtiyacı, askıda katı madde ve kimyasal oksijen oranlarının standart değerleri taşımadığı belirlendi. Çevre İl Müdürlüğü, yaşanan şok gelişme sonrası İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin 'I' bendi uyarınca toplamda 8 milyon 793 bin 640 lira para cezası kesti. Bakanlık ayrıca İZSU'ya, arıtma tesislerinin çıkış suyundaki yönetmeliğe aykırı parametrelerin kabul edilebilir değerlere çekilmesi için 1 ay süre tanıdı. Bakanlık yetkilileri; denetimlerin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da düzenli olarak devam edeceğine dikkat çekti.

BAZI TESİSLER İKİNCİ KEZ CEZA ALDI

Ceza kesilen tesisler arasında Bergama, Çiğli, Selçuk Şirince, Narlıdere ve Ödemiş arıtma tesislerine daha önce de çıkış suyu standart değerleri taşımadığı için ceza uygulandığı belirtildi.