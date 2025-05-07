İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6402
  • EURO
    43,9218
  • ALTIN
    4209.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaştan CHP'li belediyeye tepki
Güncel

İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaştan CHP'li belediyeye tepki

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöp toplama hizmeti durdu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise 'Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir' dedi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaştan CHP'li belediyeye tepki
ABONE OL

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.

Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Esnaf ve vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Esnaf Emre Sarıçağıl, AA muhabirine, çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.

Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor." dedi.

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.