Güncel

İzmir'de sosyal medyayı sallayan ''imdat'' çığlığı çözüldü

İzmir'de sosyal medyayı sallayan 'imdat' çığlığının kaçırma değil korsan takside yaşanan tartışma olduğu ortaya çıktı. Polis, sürücü ve yolculara idari para cezası uyguladı

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
İzmir'de sosyal medyayı sallayan ''imdat'' çığlığı çözüldü
İzmir'de sosyal medyada paylaşılan 'İmdat' çığlığı görüntüsü sonrası polis kısa sürede aracı ve sürücüyü tespit etti. Olayın kaçırma değil korsan takside yaşanan tartışma olduğu belirlenirken, sürücü ve yolculara idari para cezaları uygulandı.

Dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde, araç içerisinden bir kadının 'İmdat' diyerek yardım istediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, aracın 35 CRV 769 plakalı olduğu ve sürücüsünün H.D. (35) olduğu belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracı kısa sürede yakalayan ekipler, 'İmdat' diyerek yardım isteyen kişinin A.S.P. (15), araçta teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptıklarını tespit etti. Olayın teyze ile yeğen arasında korsan taksiyle seyahat ettikleri sırada yaşanan tartışma sebebi ile yaşandığı, herhangi bir kaçırma ya da kötü muamelenin söz konusu olmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri, sürücü H.D.'ye korsan taşımacılıktan 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca, korsan yolcu konumundaki B.T. adlı teyzeye de 3 bin 84 TL idari para cezası kesildi.

