İzmir'de su krizi büyüyor: 8 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, ana boru hattında meydana gelen arıza, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü sonucu 8 ilçeye bu akşam 2 ila 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.