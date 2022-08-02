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Güncel

İzmir'de su skandalı sonrası şimdi de çöp rezaleti

5 gündür İzmir'in Dikili ilçesinde vatandaşı isyan ettiren su sıkıntısı sonrası yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Karşıyaka Belediyesi topladığı çöpleri ağaçlık alana dökünce vatandaşlar isyan etti.

Sabah2 Ağustos 2022 Salı 12:55 - Güncelleme:
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İzmir'in Dikili ilçesinde 5 gün boyunca yaşanan su kesintisinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'nin çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı.

Ormanlık alana atılan çöp ve molozlar hem doğayı kirletiyor, hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Atılan çöp ve molozlar nedeniyle ormanlık alan adeta çöplüğe döndü.

Sabah'ın haberine göre, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) atık su terfi hattının yenileme çalışmaları çerçevesinde tatil bölgesi olan İzmir Dikili'de yaklaşık 5 gündür su kesintisi yaşandı.

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalışırken, ortaya çıkan görüntüler 1980'li yılları aratmadı. Dikili'deki su çilesinin ardından bu kez de Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'ndeki çöp ve molozlar vatandaşları çileden çıkardı.

Küçük Sanayi'nin arkasındaki orman alanı adeta çöplüğe döndü. Karşıyaka Belediyesi'nin ilçedeki çöpleri ve kesilen ağaçları bu bölgeye döktüğü iddia edildi.

ESNAF VE HALK RAHATSIZ

Karşıyaka'da yaşayan vatandaşlar ve sanayi esnafı ormanlık alanın adeta çöplüğe çevrilmesinden rahatsız olurken, belediyeyi de görevini yapmaya davet etti.

Karşıyaka Belediyesi'nin geçen hafta yapılan haberlerin ardından ormanlık alanı çöpten temizlemek yerine, çöplerin olduğu bölgeye girilmemesi için demir kapıyla kapattığı öne sürüldü.

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