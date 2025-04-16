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İzmir'de su zammına 'tasarruf tedbirleri' kılıfı! AK Parti ve MHP'den karar tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında zam yapılmasına karar verirken, AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıktı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
İzmir'de su zammına 'tasarruf tedbirleri' kılıfı! AK Parti ve MHP'den karar tepki
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İZSU'nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda, İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda, yeni düzenlemeye göre 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 fiyat artışı yapıldı.

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞ YERLERİNDEKİ ORANLAR DEĞİŞECEK

Ayrıca, yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.

Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.

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