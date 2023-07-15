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İzmir'de suç örgütü operasyonu

İzmir'de çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
İzmir'de suç örgütü operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yasa dışı silah ticareti" ve "nitelikli yağma" suçlarından başlatılan ve 6 ay süren soruşturma kapsamında, 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Y.S'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan örgüt yöneticileri M.S. ve E.S'nin üzerinde çıkan 1 milyon liraya da el kondu.

Şüphelilerin, "galeri" ve "otel" işletmesi adı altında suç örgütü kurdukları, nakit arayışında olanlara yüksek faizle borç verdikleri, borcunu ödemeyenlerin mal varlıklarına tehditle el koydukları öne sürüldü.

  • suç örgütü operasyonu
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