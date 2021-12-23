İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0106
  • EURO
    13,7206
  • ALTIN
    696.515
  • BIST100
    1804.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı
Güncel

İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA23 Aralık 2021 Perşembe 00:17 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:17
ABONE OL

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantajla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişek, 26 bin TL, 105 dolar ve farklı isimler adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.