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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 23 zanlı gözaltına alındı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 08:51 - Güncelleme:
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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