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İzmir'de şüpheli olay: Mezarda bir poşette iki kişinin kemikleri bulundu

İzmir'in Buca ilçesindeki Eski Buca Mezarlığı'nda, vefat eden Elif Küntaş'ın dedesinin mezarına defnedilmesi sırasında, poşet içerisinde iki kişiye ait kemikler bulundu. Olay üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

IHA19 Ekim 2024 Cumartesi 10:09 - Güncelleme:
İzmir'de şüpheli olay: Mezarda bir poşette iki kişinin kemikleri bulundu
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Akıllara durgunluk veren olay İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Elif Küntaş'ın (32) cenazesinin, 1979 yılında hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmesine karar verildi. Defin için mezar açılmaya başlandığında ise Küntaş ailesi hayatının şokunu yaşadı.

POŞET İÇERİSİNDE İKİ KİŞİYE AİT KEMİKLER BULUNDU

45 yıl önce vefat eden dede Nurettin Küntaş'ın mezarı içerisinde bulunan bir poşet açıldı ve içerisinde 2 kişiye ait kemikler bulundu. Tam iskelet olduğu değerlendirilen kemiklerle karşılaşan aile, durumu Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kemikler, DNA testiyle kimliklerin belirlenmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

"BAŞTA KENDİ DEDEMİZİN KEMİKLERİ SANDIK"

Mezar açıldığında kemiklerin çıktığı o anlara şahit olan Elif Küntaş'ın kuzeni Ali Baybars, çıkan kemiklerin önce dedelerine ait olduğunu sandıklarını daha sonra gerçeği öğrendiklerini söyledi. Baybars, "Vefat eden amcamın kızını, 45 sene önce vefat eden dedemizin mezarının üzerine gömecektik. Mezar kazıldığı esnada diz boyundayken torba içerisinde kemikler bulundu. Durumu yetkililere hemen bildirdik. Daha sonra defnimizi yaparak mezarı kapattık. Görünce çok şaşırdık ve kemiklerin kime ait olduğunu sorduk. Önce mezarlık görevlisi kemikleri alıp yana koydu; biz ilk başta dedemizin kemikleri sandık. Ama diz boyunda mezarın olmayacağını biliyoruz. Sonra dedemizin kemikleri olmadığını anladık. Savcılık bununla ilgili soruşturmayı da başlattı" dedi.

Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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