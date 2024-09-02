İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9093
  • EURO
    37,5681
  • ALTIN
    2725.41
  • BIST100
    10110.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı istikametten gelen araçla çarpıştı: 2 ölü
Güncel

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı istikametten gelen araçla çarpıştı: 2 ölü

Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı istikametten gelen araçla çarpıştı: 2 ölü
ABONE OL

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, refüjü aşıp karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara Caddesi Armutlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ali Ceylan (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti. Araç bu esnada Turgutlu istikametine seyir halinde olan Tuncay Y. (54) idaresindeki 35 BMK 730 plakalı otomobile çarpışırken, meydana gelen kazada yol adeta savaş alanına döndü.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri sağlanırken, meydana gelen kazada 45 UU 861 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın (56) hayatını kaybettikleri belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü Tuncay Y. ile yolcu konumunda bulunan Gülay Y. ve Bekir Y., ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.