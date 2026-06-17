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  • İzmir'de sürücüye rekor ceza! 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı hayatının şokunu yaşadı
Güncel

İzmir'de sürücüye rekor ceza! 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı hayatının şokunu yaşadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye toplamda 684 bin 965 lira ceza kesildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
İzmir'de sürücüye rekor ceza! 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı hayatının şokunu yaşadı
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Alınan bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 35 BHD 774 plakalı otomobil, Zafer Mahallesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede sürücüyü yakaladı.

Daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve aracın başkasının üzerine olması nedeniyle 40 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücüye, alkol ölçümünü reddetmekten 150 bin, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin, makas atmak ve birden fazla şerit değiştirmekten 90 bin, dönüş yaparken şerit değiştirmekten 2 bin 719 lira, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamaktan 1246 lira başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 684 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Araç trafikten 120 gün men edilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

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