İzmir'de taksi tankerle çarpıştı

B.G. idaresindeki motorin yüklü 35 BTH 423 plakalı tanker, Altınyol Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek F.B. yönetimindeki 35 T 7658 plakalı taksi ile çarpıştı.
Savrulan kamyonun tank bölümü yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan taksideki yolcu E.B, hastaneye kaldırıldı. Sürücüler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, tankın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.