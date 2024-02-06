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İzmir'de taksiciyi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcı hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 16:04 - Güncelleme:
İzmir'de taksiciyi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu
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Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan taksi şoförü Oğuz Erge (44)'nin ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Oğuz Erge'nin cenazesi, memleketi Aydın'da defnedilmişti. Herkesin kanını donduran görüntülerin ardından katil Delil Aysal, suç aleti silahla birlikte yakalanıp tutuklandı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADAN EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Kamuoyunda geniş bir tepkiye yol açan olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı süratle soruşturmayı yürüttü. Taksici Oğuz Erge'yi acımasızca 3 kurşunla öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

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