İzmir'de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda obje ele geçirildi

İzmir'in Balçova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliğinde 622 sikke ile 66 obje, doldurulmuş makaron ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Nisan'da 7 ilçede belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

Ekipler, 4 ikamet, 14 iş yeri, 2 araç, depo ve kargo gönderisinde yapılan armalarda, tarihi eser niteliğinde 622 sikke ile 66 obje, 127 bin doldurulmuş makaron, 15 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 151 şişe içki, 125 gümrük kaçağı cep telefonu, 130 elektronik ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.