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İzmir'de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 11:03 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:04
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Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 FB 606 plakalı servis minibüsü, Lezita Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tarım işçilerinden Nurgül Atılgan (27), Edibe Atılgan (53), Teklife Akkuş (43), Engin Akkuş (27) ve Aliye Gündüz (58) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Ahmet Tayfar, kazaya servis minibüsünün önünde seyreden bir otomobilin ani fren yapmasının neden olduğunu, bu otomobil sürücüsünden şikayetçi olduklarını ifade etti.

Polis, otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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