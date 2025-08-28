İSTANBUL 29°C / 21°C
İzmir'de terör operasyonu: 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
İzmir'de terör operasyonu: 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü adına geçmişte çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, örgüt adına faaliyetlerine devam ettiği ve propaganda yaptığı belirlenen 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

