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İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda bir terörist yakalandı.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 22:01 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 22:01
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İzmir'de jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada bir DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi'nde yılbaşı tedbirleri kapsamında terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen terörist, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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