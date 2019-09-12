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İzmir'de terör örgütü ile irtibatlı 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı, terör örgütü talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları ile ilgili olarak, terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket eden 7 şüpheliyi tespit etti.
 
İzmir Cumhuriyet başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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