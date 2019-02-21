İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı 10 şüpheli yakalandı

Izmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda izmir terörle mücadele Şube Müdürlüğü ve Istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu PKK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit eden 10 şüpheli yönelik sabah saatlerinde operasyon yaptı.

Izmir merkezli Kemalpaşa Dikili ve Urla ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon da şüphelilerin tamamı yakalandı. Şüpheliler arasinda 14 Şubat günü Ç çiğli AOSB'de meydana gelen EYP li patlama olayının failleri ile irtibatlı şahısların da olduğu değerlendirildiği öğrenildi.

Aramalar esnasında şüphelilerin evlerinde bol miktarda örgütsel malzeme ve Dijital delil ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İzmir terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken sorgulamalarına başlandığı belirtildi.