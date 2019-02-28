İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı kişilere eş zamanlı operasyon düzenlendi
İzmir'de terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu düşünülen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığ'nın talimatı ile İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir genelinde PKK terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Sabah saatlerinde Menemen, Seferihisar, Foça ve Torbalı ilçelerinde bir çok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasaklama kararı bulunan çok sayıda dergi kitap ve dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli sorgu için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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