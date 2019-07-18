İzmir'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilip yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, 2018 yılı içerisinde Suriye'de PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye geçen bazı şahısların, İzmir'de mevsimlik işçilerin arasında olduğunu belirledi. Şüphelilerin Menderes ilçesi Çamönü ve Çileme Mahallelerinde meyve sebze depolarında çalıştıkları tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheliler yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler A.Ş., A.N.E.H., A.Y., K.İ. ve H.B. jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki sorgulamalarında şüpheliler, terör örgütü PYD/YPG adına geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.