İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9496
  • EURO
    48,8983
  • ALTIN
    5334.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de trafik terörü: Polise çarpan alkollü sürücüye gözaltı
Güncel

İzmir'de trafik terörü: Polise çarpan alkollü sürücüye gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesinde plakasız motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp çarpıp kaçmaya çalıştı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

AA28 Ekim 2025 Salı 22:53 - Güncelleme:
İzmir'de trafik terörü: Polise çarpan alkollü sürücüye gözaltı
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Çevre Yolu'nda trafik denetimi yaptı.

Bu sırada plakasız motosiklet sürücüsü İ.Ç, "dur" ihtarına uymadı ve polis memuruna motosikletle çarparak kaçmaya çalıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye ekip sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.