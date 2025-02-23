İzmir'de trajik olay: Av sırasında 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde dün avlanmak için ormanlık alanda bulunan baba R.E'nin iddiaya göre tüfeği kazara ateş aldı. Başından yaralanan R.E'nin 12 yaşındaki oğlu A.A.E. ağır yaralandı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Baba, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.