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Güncel

İzmir'de trajik olay: Av sırasında 12 yaşındaki oğlunu öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde R.E isimli bir şahıs av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla 12 yaşındaki oğlunu vurdu. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken baba gözaltına alındı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 19:49 - Güncelleme:
İzmir'de trajik olay: Av sırasında 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
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Gökdere Mahallesi Rasathane mevkisinde dün avlanmak için ormanlık alanda bulunan baba R.E'nin iddiaya göre tüfeği kazara ateş aldı. Başından yaralanan R.E'nin 12 yaşındaki oğlu A.A.E. ağır yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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