İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de ulaşıma zam geldi... 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak!
Güncel

İzmir'de ulaşıma zam geldi... 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak!

CHP yönetimindeki İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Alınan karara göre tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
İzmir'de ulaşıma zam geldi... 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak!
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

İZBAN'DA YENİ DÜZENLEME

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.