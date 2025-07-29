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İzmir'de utandıran görüntü! Şehri adeta çöplüğe çevirdiler

Grev sebebiyle toplanmayan çöplerden yaşanan koku ve çevre kirliliği, İzmir halkını rahatsız etmeye devam ediyor. Konak, Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde temizlik hizmeti yetersiz kalınca cadde ve sokak aralarda adeta çöp dağları oluşuyor.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
İzmir'de utandıran görüntü! Şehri adeta çöplüğe çevirdiler
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İzmir'in merkezi ilçelerinden biri olan Konak'ta yaşanan çöp sorunu, vatandaşı adeta çileden çıkardı. Günlerdir toplanmayan çöpler kaldırım ve yollara taşarken, aynı manzaralar Buca, Karşıyaka ve Çiğli'de de görülebiliyor.

Özellikle sıcak havalarda etkisini daha da artıran kötü koku ve görüntü kirliliği, vatandaşın günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor. Özellikle yerel basının sık sık gündeme getirmesine rağmen ilgili belediyeler çöp sorununa karşı kalıcı çözüm bulamıyor.

"İZMİR BU MANZARALARI HAK ETMİYOR"

Belediyelerin ilgisizliği, temizlik işlerindeki yetersizlik, vatandaşı çileden çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan İzmir'in çöp dağları, farklı bölgelerden çekilmiş çirkin görüntüler, binlerce olumsuz yoruma rağmen değişmiyor.

Bazı vatandaşlar, "İzmir bu manzaraları hak etmiyor. Çöpleri düzenli şekilde toplamak niye bu kadar zor" şeklinde tepkilerini dile getiriyor.

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