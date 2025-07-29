İzmir'de utandıran görüntü! Şehri adeta çöplüğe çevirdiler

İzmir'in merkezi ilçelerinden biri olan Konak'ta yaşanan çöp sorunu, vatandaşı adeta çileden çıkardı. Günlerdir toplanmayan çöpler kaldırım ve yollara taşarken, aynı manzaralar Buca, Karşıyaka ve Çiğli'de de görülebiliyor.

Özellikle sıcak havalarda etkisini daha da artıran kötü koku ve görüntü kirliliği, vatandaşın günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor. Özellikle yerel basının sık sık gündeme getirmesine rağmen ilgili belediyeler çöp sorununa karşı kalıcı çözüm bulamıyor.

Belediyelerin ilgisizliği, temizlik işlerindeki yetersizlik, vatandaşı çileden çıkarıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan İzmir'in çöp dağları, farklı bölgelerden çekilmiş çirkin görüntüler, binlerce olumsuz yoruma rağmen değişmiyor.

Bazı vatandaşlar, "İzmir bu manzaraları hak etmiyor. Çöpleri düzenli şekilde toplamak niye bu kadar zor" şeklinde tepkilerini dile getiriyor.