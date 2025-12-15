İSTANBUL 12°C / 4°C
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi tutuklandı, milyonlarca hap ele geçirildi

İzmir'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ile 9 hassas terazi, 4 tabanca, 9 tüfek, 366 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 46 kişi tutuklandı, milyonlarca hap ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 166 bin 874 uyuşturucu hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain ve 1105 kök kenevir bitkisi ile 9 hassas terazi, 4 tabanca, 9 tüfek, 366 tabanca ve tüfek fişeği ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

