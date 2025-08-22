İzmir'de uyuşturucuya geçit yok: 3 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda 127 kilogram uyuşturucu madde ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.