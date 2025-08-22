İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok: 3 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını, 127 kilogram uyuşturucu ile 18 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

22 Ağustos 2025 Cuma 16:39
İzmir'de uyuşturucuya geçit yok: 3 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda 127 kilogram uyuşturucu madde ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

