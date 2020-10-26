İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0127
  • EURO
    9,4844
  • ALTIN
    488.828
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de üzücü olay! Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Güncel

İzmir'de üzücü olay! Komşu ziyaretinde merdivenden düşerek hayatını kaybetti

İzmir'de 69 yaşındaki bir kişi, eşiyle komşu ziyaretine gittiği apartmanda merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:25
ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesinde Fehmi Şenay (69), eşiyle komşu ziyaretine gittiği apartmanda, korkuluğu olmayan merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Barbaros Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile birlikte komşu ziyaretine giren Fehmi Şenay, dengesini kaybederek, korkuluğu olmayan merdivenden düştü. Şenay'ın eşi ve komşuları ise hemen sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şenay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fehmi Şenay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.