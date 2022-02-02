İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

İzmir'de vahşet! Yanan valizden ceset çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında ateşe verilerek yakılan valizden erkek cesedi çıktı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 07:23
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yol kenarında yanan valizi söndürdü.

Valizde inceleme yapan jandarma ekipleri, içinde erkek cesedi olduğunu belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), valizi yol kenarına bırakıp ateşe veren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.