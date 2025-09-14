CHP yönetimindeki İzmir'de grevler nedeniyle üç ilçede çöp konteynerleri atıkla doldu.

Halk sağlığını tehdit eden görüntülere sert tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözümü için belediye yetkililerine çağrıda bulundu.

Akciğer kanseri olduğunu ve söz konusu sokaktan korkarak geçtiğini vurgulayan bir kadın, " Ben her geçişimde buradan korkarak geçiyorum, mikrop alır mıyım diye. Ben oy vermedim, vermem de. Verenler nerede? Buyursun gelsin, şuradan geçsinler bakayım." dedi.

"HASTALIK YAYILMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Çöplerin çok kötü koktuğunu ve durumun yaz aylarında daha da kötüleştiğini belirten başka bir vatandaş ise, "Yazın daha berbat. Biz hastalık falan bir şey yayılmasından çok endişeliyiz. Her yer böyle bu arada, tek burası değil. İzmir'in geneli böyle." ifadelerini kullanarak CHP yönetimine tepkilerini dile getirdi.