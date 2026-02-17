İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7383
  • EURO
    51,8534
  • ALTIN
    6941.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de yağış sonrası istinat duvarı çökmüştü! Müteahhit gözaltına alındı
Güncel

İzmir'de yağış sonrası istinat duvarı çökmüştü! Müteahhit gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesiyle ilgili müteahhit B.Ş. gözaltına alındı.

AA17 Şubat 2026 Salı 13:05 - Güncelleme:
İzmir'de yağış sonrası istinat duvarı çökmüştü! Müteahhit gözaltına alındı
ABONE OL

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, cumartesi günü 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis, isnat duvarını yapan müteahhit B.Ş'yi gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı bölgede Menemen Belediyesi ekiplerinin toprağı kaldırmaya yönelik çalışması sürüyor.

İstinat duvarının zarar verdiği evlerde yaşayanlar, dairelerindeki hasarı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Söz konusu görüntülerde iki ayrı dairedeki hasar yer aldı.

- OLAY

Menemen ilçesinde 14 Şubat'ta yağışın etkisiyle 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kayması sonucu bir istinat duvarı çökmüş, 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluşmuştu. Giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, toplam 3 binadaki 151, kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

5 kadın yolcu ve taksici birbirine girdi: Taksimetreyi kabul etmeyip, ücretin yarısını bile ödemediler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.