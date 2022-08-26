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İzmir'de yaman çelişki! 'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de vatandaşa su temin etmeyip 'Ormanda Su Arayan Kadın' adlı video ile alay eder gibi farkındalık oluşturmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bir akıl almaz olaya daha imza attı. Tunç Soyer'in 'Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son' afişleri astığı İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini ise su bastı.

26 Ağustos 2022 Cuma 18:43 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İzmir'de bugün öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Buca ve Karabağlar ilçelerinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Rögarların taşması nedeniyle cadde ve sokaklardaki yol üzerindeki bazı iş yerleri sular altında kalırken trafikte de aksamalar meydana geldi. Araçların göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

SOYER 'TAŞKIN SORUNUNU ÇÖZDÜK' AFİŞİ ASMIŞTI

İzmir'de yaşanan su baskınları, akıllara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in alt geçitlere astığı afişler geldi. Soyer, kentte bulunan geçitlere "Söz verdik, yaptık. Sel ve taşkınlara son" afişleri asmıştı.

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