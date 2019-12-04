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İzmir’de yangın dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre yangın dün gece saatlerinde Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Oruç Reis Caddesi bir dubleks evde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu adresteki dubleks evde yangın çıktı. Çevre sakinleri yangını itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde 3 kişinin ikamet ettiğini belirledi. Yangına uykuda yakalanan Deniz Tuncer (60), eşi Nevin Tuncer (55) ve oğulları Murat Cihan Tuncer'in (30) evin içinde olduğu bilgisini edinen ekipler şahısları kurtarmak için çalışma başlattı. Meydana gelen yangında evin içinde bulunan Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Deniz Tuncer ise 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 
 
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi. Yangında hayatını kaybeden Nevin Tuncer ve Murat Cihan Tuncer’in cansız bedenleri, olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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