İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0702
  • EURO
    52,9262
  • ALTIN
    6643.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de yangın faciası: Yaşlı adam öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, engelli oğlu ise ağır yaralandı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in (47) birlikte yaşadığı Kızılay Mahallesi'ndeki 3 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Hasan Girgin'in hayatını kaybettiği, oğlunun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Dumandan etkilenen ve diyaliz hastası olan engelli Uğur Girgin, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adamın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.