İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9181
  • EURO
    53,5596
  • ALTIN
    6648.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de yangınla mücadele: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Güncel

İzmir'de yangınla mücadele: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İzmir Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 arasında yasaklandığını bildirdi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
İzmir'de yangınla mücadele: Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı kapsamında ormanlık alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi ve piknik yapılması yasak olacak.

Vatandaşlar yalnızca kendileri için belirlenen piknik alanlarından gerekli önlemleri almak şartıyla yararlanabilecek. Bu alanlarda yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi ve çevrenin temiz bırakılması zorunlu olacak.

Orman içi çevresindeki mahalleler ile diğer yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Orman alanlarına yakın tesisler ile sanayi kuruluşları yangın riskine karşı gerekli önlemleri alacağı, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını gerçekleştireceği, belediyelerin orman içi ve bitişiğindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı kaydedildi.

İzmir Valiliğinin "Efeler Yolu Kültür Rotası Projesi" kapsamındaki bazı yürüyüş etaplarının yasaklı orman alanlarından geçtiği aktarılarak, bu güzergahların rehber eşliğinde ve ilgili Orman İşletme Müdürlüklerine bilgi verilerek kullanılabileceği bildirildi.

Karara aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

  • İzmir Orman Yasak
  • Orman Yangınları
  • Orman Giriş Yasaklama

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.