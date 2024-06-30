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İzmir'de yangınla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı uyardı: Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil

İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, 'Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı… Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil.' dedi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 07:25 - Güncelleme:
İzmir'de yangınla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı uyardı: Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil
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İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.

Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI, ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Susurluk'taki yangının enerjisinin ciddi bir şekilde düşürüldüğünü, İzmir Selçuk ve Menderes'teki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.

Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." diye konuştu.

Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

-"BİZİM VERDİĞİMİZ BİLGİNİN DIŞINDAKİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

Geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı... Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Bunların orman içi, orman dışı alanlarda çıktığından bahsediyoruz. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpıtılmasını da anlayabilmiş değiliz, yani ne amaçlanıyor? Devletin bütün kurumlarıyla koordinasyon son derece üst seviyede devam ediyor, belediyelerin hakeza diğer kamu kurumlarının, hatta gerekiyorsa özel kurumların. Burada böyle tasvip edemeyeceğimiz ya da anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden yani bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yalan demeyi hani ben yediremiyorum kendime."

Yangınla ilgili başarıyı her zaman için yangının çıkmaması olarak gördüklerini vurgulayan Yumaklı, "Bu başarı, bütün halkımız hep beraber omuz omuza vererek, hassasiyet göstererek gerçekleşecek." dedi.

Bakan Yumaklı'ya İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eşlik etti.

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