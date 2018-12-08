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İzmir'de yanmış kadın cesedi bulundu

İzmir'de yanmış halde kadın cesedi bulundu.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi Şahin Tepesi mevkisindeki toprak alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, cesedin 15 ile 30 yaşları arasında bir kadına ait olduğunu belirledi. 

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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