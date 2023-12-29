İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5522
  • EURO
    32,6826
  • ALTIN
    1961.18
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de yılbaşı öncesi gıda denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yeni yıl öncesinde denetimleri artırdıklarını söyleyerek, 'İzmir genelinde son bir haftadır yapılmış yoğun denetimlerde çok anormal olacak, sıkıntı yaratacak herhangi bir durumla karşılaşmadık.' dedi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 21:36 - Güncelleme:
İzmir'de yılbaşı öncesi gıda denetimi
ABONE OL

İzmir'deki bir alışveriş merkezinde çeşitli restoranlardaki denetimlere katılan Şahin, yaptığı açıklamada, İzmir'de 45 bin civarında işletmenin olduğunu söyledi. Şahin, bu işletmelerin yılda ortalama 2,2-2,4 civarında denetlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yılbaşı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi, İzmir'de de arkadaşlarımız denetimleri arttırdılar. Bizim için önemli olan işletmelerin hazırlık ünitelerindeki ürünlerin kontrolünü birlikte yaptık arkadaşlarla zaten. Yılbaşında vatandaşlarımızın yoğun tüketime girdiği bu dönemde en azından sağlıklı gıdaya ulaşmaları için incelemelerde bulunuyoruz. Yaklaşık 700'e yakın ekiple 30 ilçemizde 5-6 gündür rutin denetimlerimizin dışında yoğunlaştırılmış denetime geçtik. Yılbaşı akşamında da vatandaşlarımızın eğlence ya da yeme içme mekanlarında olduğunu da bizim ekip arkadaşlarımız sahada onların boğazından geçecek ürünlerin denetimini yapacaklar."

Denetimler sırasında gördükleri eksiklikler için gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Mevzuatımız gereği kullanılmaması gereken herhangi bir ürün varsa onlarla ilgili de gerekli yaptırımları yapıyoruz. İzmir genelinde son bir haftadır yapılmış yoğun denetimlerde çok anormal olacak, sıkıntı yaratacak herhangi bir durumla karşılaşmadık. Ufak tefek işletmelerde küçük eksiklikler var, o eksiklikleri de arkadaşlarımız not alıyorlar. Bununla beraber işletmeye bir cezai işlem ya da bir idari yaptırım uygulamadan evvel de işletmedeki mevcut eksikleri kısa sürede kapatılması için bir süre tanıyoruz onlara."

  • tarım denetimi
  • İzmir
  • yılbaşı denetimleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.