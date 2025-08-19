İSTANBUL 29°C / 22°C
İzmir'de yine çöp krizi! Facianın eşiğinden dönüldü

Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü. Bölgedeki esnaf ise atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu ve yakılmasıyla sağlığı tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda plastik, tekstil ürünleri ve moloz birikintisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alandaki çöplerin farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinin atıkları olduğu ve zaman zaman yakıldığı belirtildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Bölgedeki esnaf ise atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu ve yakılmasıyla sağlığı tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Buca Belediyesinden 1 Mayıs'ta yapılan açıklamada, mülkiyeti bir kamu kurumuna ait olan alana geceleri kaçak sanayi atıklarının döküldüğü belirtilmiş ve alanın tel örgüyle koruma altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

