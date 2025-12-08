İSTANBUL 10°C / 7°C
  • İzmir'de yine grev çanları çalıyor: İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'tan maaş isyanı
Güncel

İzmir'de yine grev çanları çalıyor: İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'tan maaş isyanı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanları, kasım ayı maaşı ve sosyal haklarının eksik ödenmesi nedeniyle eylem yaptı.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
İzmir'de yine grev çanları çalıyor: İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'tan maaş isyanı
Gaziler Caddesi'ndeki Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, sendika binası önünde gazetecilere, maaşların eksik ödenmesiyle işçilerin borç yükü altında kaldığını ve çaresizliğe itildiğini söyledi.

"EMEKÇİNİN SABRINI ZORLAMAYIN"

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu kentin yükünü sırtlayan emekçilere ücretlerini tam ve zamanında ödemek hem yasal hem insani görevinizdir. Sizden fazlasını değil, yalnızca görevinizi yerine getirmenizi istiyoruz. Maaşların eksik ödenmesi gibi bir uygulamadan derhal vazgeçin. Aksi halde bilin ki her sabrın bir sınırı vardır. Emekçinin sabrını zorlamayın. Önceliği emekçiye, alın terine, emeğin kutsallığına verin. Belediye emekçilerinin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyin."

4 AYDIR MAAŞLARI ÖDENMİYOR

Atalay, sorunların çözülmemesi halinde eylemlerin süreceğini ifade etti.

Kentte sabah saatlerinde, belediyenin diğer iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları da kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bırakmış, çıplak ayak eylemi gerçekleştirmişti.

  • İZDOĞA İZBETON
  • İZULAŞ
  • eylem

