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Güncel

İzmir'de yolcu treni vagonunun tekeri raydan çıktı

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattında Alsancak istikametine giden trenin vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu.

7 Mayıs 2024 Salı 11:23 - Güncelleme:
İzmir'de yolcu treni vagonunun tekeri raydan çıktı
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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.

İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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