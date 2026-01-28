İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4065
  • EURO
    51,8987
  • ALTIN
    7517.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de yürek yakan facia! 11 yaşındaki Eymen alevlerin arasında can verdi
Güncel

İzmir'de yürek yakan facia! 11 yaşındaki Eymen alevlerin arasında can verdi

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında, down sendromlu 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
İzmir'de yürek yakan facia! 11 yaşındaki Eymen alevlerin arasında can verdi
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, yapılan incelemede down sendromlu Eymen A.Ç.'nin (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında evde bulunan anne Emine Ç'nin (54), yemek yaptığı sırada oğlunun çakmak ve mumlarla oynaması sonucu yangının çıktığını, çocuğunu odadan çıkarmaya çalıştığını ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle başarılı olamadığını ifade ettiği öğrenildi.

Annenin, 14 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte evden dışarı çıktığını belirttiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.