İzmir'de zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbarat çalışması büyük bir operasyonla sonuçlandı. Konak ilçesindeki bir evde sokak satıcılarına dağıtılmak üzere depolanan 101 bini aşkın uyuşturucu hap, narkotik ekiplerinin baskınıyla ele geçirildi.

KONAK'TAKİ EVE NARKOTİK BASKINI: 101 BİN HAP YAKALANDI

Konak ilçesindeki bir evde bulunan uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

ŞÜPHELİ D.S. HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

İkametteki aramalarda 101 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi, D.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.