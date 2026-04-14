İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7364
  • EURO
    52,747
  • ALTIN
    6886.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap ele geçirildi
Güncel

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda 101 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sokak satıcılarına dağıtılmak üzere depolanan haplarla ilgili gözaltına alınan şüpheli D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA14 Nisan 2026 Salı 09:54 - Güncelleme:
İzmir'de zehir tacirlerine darbe: Binlerce hap ele geçirildi
ABONE OL

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbarat çalışması büyük bir operasyonla sonuçlandı. Konak ilçesindeki bir evde sokak satıcılarına dağıtılmak üzere depolanan 101 bini aşkın uyuşturucu hap, narkotik ekiplerinin baskınıyla ele geçirildi.

KONAK'TAKİ EVE NARKOTİK BASKINI: 101 BİN HAP YAKALANDI

Konak ilçesindeki bir evde bulunan uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

ŞÜPHELİ D.S. HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

İkametteki aramalarda 101 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi, D.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.