Güncel

İzmir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

İzmir'in Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca düzenlenen 11 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi. Operasyonlarda 23 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA4 Eylül 2025 Perşembe 09:35
İzmir'de zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda; 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

