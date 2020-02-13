İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0616
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    306.543
  • BIST100
    120513
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü
Güncel

İzmir'de zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, etle zehirlendiği öne sürülen 9 köpek ve 3 kedi telef oldu. Mahalle halkı sokakta yemek ve su vererek baktıklarını belirttikleri hayvanların kimseye bir zararının olmadığını söyleyerek, tepki gösterdi.

DHA13 Şubat 2020 Perşembe16:02 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:02

Koşukavak Mahallesi 4226 Sokak'taki boş arsada 9'u köpek, 3'ü kedi, toplam 12 sokak hayvanı, iddiaya göre, etle zehirlendi. Mahalleli, yemek ve su gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları hayvanların zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü. Telef olan hayvanların dışında zehirlenen 3 köpeğin ise hala hayatta olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, telef edilen 12 hayvanı gömmek için bulunduğu yerden götürdü. Hayatta olan 3 köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

Mahalle halkı hayvanların kimseye zarar vermediğini, bunu yapan kişinin vicdanının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi. Polis ekipleri hayvanları kimin zehirlediğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'BUNLARI YAPANLAR İNSAN DEĞİL'

Mahalle halkından evli ve 1 çocuk babası Erdinç Yılmaz (55), "Beslediğimiz köpeklerdi. Onlara gece bekçisi diyorduk. Herkes seviyor, besliyordu. 9 köpek, 3 kediyi zehirdiler. 3 köpek sağdı. Hala hayatta olanları veterinere götürdüler. Bu işi yapanlara lanet olsun diyorum. Bunları yapanlar insan değil" dedi.

Kendisi de köpek besleyen bir diğer mahalle sakini evli ve 1 çocuk babası tekstil atölyesi işletmecisi Bilgin Öztürk (52) ise, "Akşam hayvanları zehirlemişler. Sabah fark ettik. Kimseye zararları yoktu. Ben de köpek besliyorum. Benim köpeğim de onlarla oynuyordu. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul servisinde dehşet anları! Takla atma anı saniye saniye görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.