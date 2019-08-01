32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5823
  • 6,1662
  • 251.729
  • 101927
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'deki AVM'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada

İzmir Balçova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) babası olduğu iddia edilen bir şahsın çocuğuna attığı tekme görüntülere yansıdı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay dün akşam 21.00 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülüyor. Görüntüde henüz yürüyemediği anlaşılan çocuk, daha sonra kendisine tekme atan adamın kucağına gelerek ona sarılıyor. Şahıs bu sırada tepki gösteren vatandaş ile tartışmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda internet kullanıcısının da tepkisini çekti.
 
Olayın görgü tanıklarının durumu alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine bildirdiği, şahsın görevliler gelince normal davranışlar sergilediği ve kısa bir süre sonra da alanı terk ettiği öğrenildi.

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüksek Askeri Şura toplandı

Yüksek Askeri Şura toplandı

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

Emsal kavşak kararı!

Emsal kavşak kararı!

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

İzmir'deki AVM'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada

İzmir'deki AVM'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş
 

POPÜLER HABERLER

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

3 gün sonra açılıyor... İki il arası 3,5 saate düşecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA