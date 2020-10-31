Ajanslar 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:00

İzmir ve çevresi dün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA, İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan yapılan uyarıda, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 885 kişinin yaralandığını açıkladı. İzmir'de arama kurtarma çalışması yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı; 8 binada çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; dün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 37'sinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşandı. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti, İzmir'de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 885 kişi yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmalar sürdürülüyor.

4 BİN 995 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4 bin 995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ederken, Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları da yürütülüyor. Deprem sonrasında, 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılırken, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

20 TEKNE KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre depremde 9 tekne battı, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, 21 tekne ise karaya oturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64 bin 345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.

PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA GRUPLARI SAHADA

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilirken, psikososyal çalışma grubundan 95 personelin 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı kaydedildi. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracının bölgeye sevk edildiği belirtildi. Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edildiği bildirildi.

4 İSTASYON KURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunduğuna dikkat çekilerek, "Kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır" denildi.

8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyetlerini yürüttüğü kaydedildi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

AFAD, en son saat 08:31'de Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

"6 BİN 49 PRSONEL GÖREV YAPIYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.