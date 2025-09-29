İSTANBUL 18°C / 13°C
  İzmir'deki çöp dağları tutuştu! Kötü koku tüm ilçeyi sardı
Güncel

İzmir'deki çöp dağları tutuştu! Kötü koku tüm ilçeyi sardı

İzmir Kemalpaşa'da çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bölge yoğun dumana teslim oldu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 09:34
İzmir'deki çöp dağları tutuştu! Kötü koku tüm ilçeyi sardı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, katı atık toplama merkezine götürülecek çöplerin toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine aktarılması için Sekiz Eylül Mahallesi
Öteyaka mevkisinde toplanan çöpler, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

