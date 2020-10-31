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İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Buse son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Buse Demir, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 13:38 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:38
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu. Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı. Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu’ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

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